Os chefs Cadu Freita e Rodrigo Barros recepcionaram o ator Demerson D'alvaro no EnchefsDivulgação

Publicado 17/05/2022 12:03

O último fim de semana marcou a despedida de mais uma edição do Festival Enchefs do município de Nova Iguaçu. A edição 2022 foi um sucesso, com milhares de pessoas passando pelos três locais de evento durante os quatro dias de realização e provando diversos sabores da culinária de todos os cantos do Brasil.

O encerramento no sábado contou com muito samba e uma presença especial. A bateria da Estação Primeira de Mangueira fez uma apresentação na sede do Patronato e o ator Demerson Dálvaro, que interpretou o Exu na Comissão de Frente da Acadêmicos do Grande Rio, campeã do Carnaval deste ano, esteve presente.

Embaixador do Enchefs no Rio de Janeiro, o chef iguaçuano Rodrigo Barros destacou a multiplicidade de sabores graças a presença de profissionais de todo o país.

“Foi simplesmente uma miscigenação gastronômica de todo o país reunido em sete dias, aonde tivemos vários saberes e sabores em um único evento. Fortalecendo a gastronomia do Brasil e em especial a do Rio de Janeiro, com técnicas, receitas e belíssimas apresentações dessas guloseimas, dentre tudo isso, o Enchefsrj é também realizações de sonhos dos estudantes de gastronomia que também participam, e de lá com certeza sairão novos futuros embaixadores do Brasil. Contudo, um grande laço de muitas amizades fortalecidas para cada dia a mais, levar a gastronomia ao pódio mais alto de sua história”, disse.

Um dos destaques da culinária na edição deste ano veio da Região Norte. O chef amazonense Alessandro Rodrigues apresentou um sorvete de Tucupi Negro, que deixou água na boca de todos.

“Essa sobremesa tem um valor sentimental. Elaborada com muito carinho para homenagear a tribo wapixana de onde vem a principal matéria prima para ela”, afirmou.