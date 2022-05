Pixulé está de volta ao microfone da Leão de Nova Iguaçu - Divulgação

Pixulé está de volta ao microfone da Leão de Nova IguaçuDivulgação

Publicado 12/05/2022 20:30

De olho em um melhor desempenho no próximo Carnaval, a Leão de Nova Iguaçu já iniciou os trabalhos para 2023 e tem como primeira novidade o retorno do intérprete Pixulé. Neste ano, a escola terminou em 9º lugar na Série Prata e espera uma melhor colocação no próximo desfile.

O cantor é cria da escola, tendo iniciado carreira na agremiação em 1978, tocando repique na bateria. Entrou na Ala musical em 1990 como apoio de Jairo Braulio (in memorian) e em 1994 assumiu como intérprete oficial, saindo e retornando de 2001 a 2004.

- Sou cria do Leão, comecei a minha história lá. Voltar a empunhar o microfone oficial da escola é uma alegria sem tamanho. O Leão é a escola do meu coração e faremos um grande trabalho para o desfile de 2023 - disse Pixulé.

Esse é a primeira novidade que o Leão anunciou para o carnaval de 2023. Além da chegada de Pixulé, a escola renovou com o Mestre de Bateria Michel Silva, os casais de Mestre-sala e Porta-bandeira Jorge Vinicius e Amanda Rodrigues , e Angelo Virtude e Sued Monteiro e também com a dupla de coreógrafos da comissão de frente Marcus Mesquita e Flávia Leal.