Feira Iguassú teve muitas opções de comércio e lazer neste fim de semanaDivulgação/PMNI

Publicado 09/05/2022 13:00

A retomada da Feira Iguassú, no último fim de semana, foi marcada por sorrisos, abraços, boa música e muita comida gostosa. O evento foi realizado pela Prefeitura de Nova Iguaçu, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SEMCULT), no último fim de semana, após dois anos parada. A última edição aconteceu em 8 de fevereiro de 2020, antes do início da pandemia da Covid-19.

“Voltar a promover a Feira Iguassú é motivo de grande orgulho e alegria para todos nós. Ela é fundamental para o fomento da cultura, da arte e da gastronomia iguaçuana”, afirma o prefeito de Nova Iguaçu, Rogerio Lisboa.

No retorno da Feira à Rua Getúlio Vargas, mais de 10 mil pessoas passaram pelos 116 stands de gastronomia, moda, artesanato, brechó e antiguidade, entre outros.

“Recebemos um retorno muito positivo do público ao longo do dia e buscaremos fazer eventos ainda melhores nas próximas edições”, comemora o secretário municipal de Cultura, Marcus Monteiro.

A primeira edição da feira em 2022 (quinta desde sua criação) foi em homenagem ao Dia das Mães, celebrado neste domingo (8). O cantor e compositor Marcelo Negrett e o grupo Baque da Mata apresentaram repertório com muito maracatu, soul, jazz e canções dedicadas às mulheres. E quem ainda não havia comprado um presente para a mãe, encontrou boas opções na Feira Iguassú. Algumas delas estavam no stand Espaço Bio Botânico Tinguá, de Marcelo Reis.

“A proposta é trazer um pedacinho da natureza de Tinguá para que as pessoas conheçam. Como esta edição é em homenagem às mães, trouxemos nosso carro-chefe, que são as orquídeas, mas também temos tulipas, lírios e suculentas, que são sempre um grande sucesso. Temos flores de todos os preços e gostos”, avisa Marcelo, fazendo um convite para a próxima edição, em junho. “Estaremos de volta no próximo mês e com muitas novidades”.

A coordenadora de produção cultural Roberta Gomes Miranda também celebrou a retomada da feira. Ela, que trabalhou nas quatro edições anteriores, estreou como expositora neste sábado. O stand Mitral Artes levou ao público pinturas em tela e em tecido, nas chamadas ecobags, as sacolas ecológicas.

“A primeira edição da Feira Iguassú, em setembro de 2019, foi um grande sucesso. A interrupção nos deixou muito apreensivos, mas esta retomada nos deixou muito felizes. Voltar a ter essa interação com o público é maravilhoso. Estávamos sentindo falta deste contato mais próximo com as pessoas”, admite a expositora.

A Feira Iguassú será realizada mensalmente, sempre no segundo sábado de cada mês, na Rua Getúlio Vargas, no Centro de Nova Iguaçu, sempre das 9h às 19h.