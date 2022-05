Nova Iguaçu aplica quarta dose para idosos acima de 70 anos - Divulgação/PMNI

Nova Iguaçu aplica quarta dose para idosos acima de 70 anosDivulgação/PMNI

Publicado 08/05/2022 17:53

Nesta semana, crianças de 5 a 11 anos e maiores de 12 anos seguem sendo vacinados em Nova Iguaçu. Pessoas acima de 70 anos que receberam a primeira dose de reforço há quatro meses ou mais, podem comparecer a qualquer um dos pontos para garantir a quarta dose de reforço.

As crianças devem estar acompanhadas de seus pais ou responsáveis para serem imunizadas. É preciso apresentar os seguintes documentos: certidão de nascimento ou RG, caderneta de vacinação, cartão do SUS e comprovante de residência.

Vacinação infantil contra a Covid-19 – (09/05)

1ª dose: Crianças de 5 a 11 anos.

2ª dose: Conforme agendamento de retorno.

Horário: 8h30 às 16h.

Os locais e endereços da vacinação infantil estão disponíveis através do link: http://www.novaiguacu.rj.gov.br/semus/vacinacao-covid/calendario/infantil/

Vacinação para pessoas com mais de 12 anos – (09/05)

1ª dose: Pessoas acima dos 12 anos;

2ª dose: Conforme agendamento de retorno;

Dose de reforço: Pessoas vacinadas há quatro meses com a segunda dose ou aqueles que foram vacinados há mais de dois meses com a dose única (Janssen);

4ª dose de reforço: Pessoas acima de 70 anos vacinadas há quatro meses com a dose de reforço.

4ª dose: Para imunossuprimidos vacinados há quatro meses com a dose de reforço.

Horário: 8h30 às 16h

Os locais e endereços da vacinação para adolescentes e adultos estão disponíveis através do link: http://www.novaiguacu.rj.gov.br/semus/vacinacao-covid/calendario/