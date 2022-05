Projeto mostra como será a Casa Sustentável a ser inaugurada em Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 04/05/2022 20:00

Será inaugurada no próximo dia 10 de maio, na cidade de Nova Iguaçu, a primeira “casa sustentável” do estado do Rio de Janeiro. O imóvel inovador será a sede administrativa na cidade de Nova Iguaçu da Win, distribuidora de equipamentos fotovoltaicos pertencente ao Grupo All Nations.

Localizada no centro do município, a nova sede da empresa contou com investimentos em obras de engenharia e arquitetura da ordem de R$ 1 milhão, justamente para o desenvolvimento de soluções de eficiência energética e sustentabilidade ambiental.

O local possui geração própria de energia elétrica por fonte solar no telhado e no modelo de carpot instalado, sistemas de captação de água de chuva para uso nos jardins e descargas, jardim vertical e estrutura externa com bastante vidro para aproveitar a iluminação natural. Também conta com ponto de descarte de baterias e lixos eletrônicos, assim como planejamento de separação de lixo orgânico do reciclável.

A nova sede da Win foi planejada para ser um centro ambiental para visitas monitoradas de profissionais do setor, escolas, instituições e ONGs, além de servir como um ponto de descarte de lixo eletrônico, pilhas e baterias. Também fará uso da vaga cedida pela prefeitura da cidade para carregamento de veículos elétricos, como um compromisso de atender toda a população do entorno.



O espaço possui uma sala de estudos para cerca de 20 pessoas, para a realização de treinamentos, demonstração de produtos, apresentação de novas tecnologias etc. No total, o estabelecimento possui cerca de 248 metros quadrados. Todo o ambiente foi concebido dento do conceito de “use o que você vende”.

“O ambiente para os colaboradores foi pensado para incentivar o uso da criatividade e inovação na solução de obstáculos e melhoria contínua, com bastante natureza, decoração rebuscada, ambientes de descontração, área para reuniões ao ar livre e lazer”, comenta Camila Nascimento, diretora da Win.

Empresa ressurge mais eficiente e sustentável no pós-pandemia



A nova sede da Win marca o novo momento da companhia no País, que tem obtido resultados importantes na comercialização de kits solares para o mercado brasileiro. A empresa espera triplicar o volume de vendas este ano em comparação com o resultado de 2021 e chegar a um montante de 300 megawatts (MW) em equipamentos fotovoltaicos vendidos este ano no País.

Nos últimos 12 meses, foram 5,5 mil projetos comercializados pela companhia para as empresas de instalação e projetos de energia solar em residências e empresas. No total, foram entregues mais de 200 mil painéis fotovoltaicos ao longo de 2021.

A companhia também espera um crescimento na demanda por novas tecnologias como inversores híbridos, soluções com bateria para armazenamento energético, carregador de carro elétrico e novas opções de otimizadores para controle de consumo de energia.

“Somos uma das empresas neste novo mercado brasileiro de energia solar que mais tem crescido nos últimos anos. Para se ter uma ideia, comercializamos cerca de 100 MW em 2021 contra 30 MW em 2020”, informa Camila. “Dos cerca de 8 mil projetos que participamos de três anos para cá, quase 70% foram comercializados em 2021”, completa Camila.

A nova casa, além de ser sustentável, servirá também de modelo e showroom para todos os produtos que a WIN e do Grupo All Nations, incluindo os kits fotovoltaicos, os equipamentos de informática, itens de segurança e os produtos de marca própria da organização nas áreas de casa e mobília de escritório, como torneira, cadeiras e câmeras de vigilância, entre outros.