Iluminação vermelha ficará ativa durante todo mês de maio - Divulgação

Publicado 02/05/2022 19:04

O Cemitério Municipal de Nova Iguaçu vai ganhar, durante todo o mês de maio, mais uma iluminação especial, agora na cor vermelha. A ação tem por objetivo conscientizar a população sobre a importância de prevenir a hepatite, doença caracterizada, principalmente, pela inflamação no fígado, que pode levar à degeneração do órgão.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), existem cinco tipos de hepatite virais no Brasil: A, B, C, D e E, além das hepatites medicamentosa e autoimune. Cada uma delas, apesar dos sintomas comuns - febre, dores musculares, cansaço, mal-estar, cor amarelada na pele e nos olhos - têm causas e tratamentos distintos.

As hepatites virais, consideradas doenças infectocontagiosas, são causadas por vírus. A hepatite medicamentosa ou tóxica é causada quando a inflamação do fígado é provocada pelo excesso de medicamentos e produtos tóxicos. Já a hepatite autoimune acontece quando o próprio sistema imunológico ataca as células do fígado.

Para além da vacina, há outras maneiras de prevenção, como lavar bem as mãos, principalmente após usar o banheiro; limpar bem folhas e frutas e talheres, assim como cozinhar bem os alimentos; usar preservativos; evitar uso excessivo de álcool, nem fazer uso de medicamentos sem prescrição médica.

Desde que passou a seguir o calendário de cores das campanhas de saúde, a São Salvador tem se mobilizado para fazer uma série de alertas à população. A iniciativa começou ano passado com o Novembro Azul, de conscientização para o combate ao câncer de próstata, e seguiu com o Dezembro Vermelho sobre a importância da prevenção da aids.

Já em 2022, o cemitério ganhou iluminação branca em janeiro para chamar atenção sobre questões relacionadas à saúde mental e emocional das pessoas. Em fevereiro, o Cemitério ficou iluminado de roxo para conscientizar sobre Lúpus, Alzheimer e Fibromialgia. Em março, a iluminação lilás fez um alerta para o combate ao câncer de colo do útero. Já o mês de abril chamou atenção para conscientizar sobre o autismo com a cor azul.