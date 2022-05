Filhote de jacaré foi resgatado por equipe da Guarda Ambiental em Nova Iguaçu - Divulgação

Filhote de jacaré foi resgatado por equipe da Guarda Ambiental em Nova IguaçuDivulgação

Publicado 02/05/2022 12:06

Agentes da Guarda Municipal Ambiental realizaram neste fim de semana o resgate de um Jacaré-do-papo-amarelo no Bairro Marambaia / Tinguá, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

O animal foi localizado por uma equipe de obras da Prefeitura do município, que realizava reparos no local e foi surpreendida pelo animal e entraram em contato com a Guarda, solicitando o resgate.

Os agentes foram ao local, identificaram que se tratava de um filhote e realizaram o resgate com sucesso. O jacaré foi encaminhado para o CETAS / IBAMA no município de Seropédica.