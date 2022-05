Nova Iguaçu iniciou segunda fase de vacinação contra Sarampo e Gripe Influenza - Divulgação

Nova Iguaçu iniciou segunda fase de vacinação contra Sarampo e Gripe InfluenzaDivulgação

Publicado 02/05/2022 11:50

A Prefeitura de Nova Iguaçu deu início a segunda fase da campanha nacional de vacinação contra a influenza e o sarampo no município. Além das crianças, profissionais da saúde e idosos, esta etapa também irá priorizar a imunização de professores, gestantes, puérperas, com até 45 dias pós-parto, pessoas com comorbidades, entre outras áreas voltadas ao atendimento ao público, conforme orientações do Ministério da Saúde. A vacinação contra a Covid-19 continua acontecendo para os públicos-alvo.

Nova Iguaçu conta com mais de 50 pontos de vacinação, entre Clínicas da Família e postos de saúde, para a população que deseja de vacinar contra a gripe e o sarampo. A imunização é importante para garantir a prevenção de complicações de ambas as doenças e ampliar a cobertura vacinal. Esta nova etapa vai até o dia 3 de junho.

Vacinação contra a influenza e sarampo

Crianças de 6 meses a menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias) e profissionais da saúde poderão ser vacinados contra a influenza e o sarampo. Já os professores, gestantes, puérperas com até 45 dias pós-parto, pessoas com deficiência permanente Caminhoneiros; Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário Passageiros Urbanos e de Longo Curso; Trabalhadores Portuários; Forças de Segurança e Salvamento; Forças Armadas; Funcionários do Sistema de Privação de Liberdade e População Privada de Liberdade e Adolescente e Jovens em Medidas Socioeducativas podem se imunizar contra a gripe.

A vacinação acontece de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h. A lista com os endereços e locais de vacinação da campanha nacional pode ser acessada através do link: www.novaiguacu.rj.gov.br/semus/vacinacao-contra-a-gripe

Imunização contra a Covid-19

A vacinação contra a Covid-19 continua em Nova Iguaçu. Nesta semana, crianças, adolescentes, adultos e idosos podem garantir sua proteção contra a doença, além de buscar a imunização com a segunda dose ou as doses de reforço, conforme as idades determinadas para cada aplicação.

Calendário de vacinação infantil – 2 a 6 de maio

1ª dose: Crianças de 5 a 11 anos.

2ª dose: Conforme agendamento de retorno.

Horário: De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h.

Os locais e endereços da vacinação infantil estão disponíveis através do link: http://www.novaiguacu.rj.gov.br/semus/vacinacao-covid/calendario/infantil/

Calendário de vacinação para maiores de 12 anos – 2 a 7 de maio

1ª dose: Pessoas acima dos 12 anos;

2ª dose: Conforme agendamento de retorno;

Dose de reforço: Pessoas vacinadas há quatro meses com a segunda dose ou aqueles que foram vacinados há mais de dois meses com a dose única (Janssen);

2ª dose de reforço: Pessoas acima de 80 anos vacinadas há quatro meses com a dose de reforço.

4ª dose: Para imunossuprimidos vacinados há quatro meses com a dose de reforço.

Horário: De segunda à sexta-feira de 8h30 às 16h; sábado de 8h30 às 14h

Os locais e endereços da vacinação para adolescentes e adultos estão disponíveis através do link: http://www.novaiguacu.rj.gov.br/semus/vacinacao-covid/calendario/