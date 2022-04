Funcionários de concessionária participaram de workshop em Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 20/04/2022 11:09

A cidade de Nova Iguaçu foi sede um workshop para alinhar as informações e garantir assertividade no suporte aos usuários dos serviços de água e esgoto. O encontro foi organizado pela Gerência de Atendimento da concessionária dos serviços de água e esgoto do município e foi realizado no auditório de uma universidade privada.

O objetivo era capacitar os colaboradores para o atendimento aos usuários iguaçuanos e reuniu cerca de 50 participantes de diferentes áreas que tiveram a oportunidade de trocar experiências e aprimorar as boas práticas comerciais.

“Seja no contato por telefone ou de forma presencial, a satisfação do cliente é sempre o nosso objetivo final. Na Águas do Rio, este é um pilar muito importante para a rotina das equipes e, por isso, sempre buscamos manter treinamentos constantes com todos os colaboradores”, pontuou o diretor executivo da concessionária, Vitor Hugo.

A assistente comercial, Luciana Guimarães, lida com o público diariamente e contou que a participação no workshop foi uma experiência enriquecedora para a jornada de trabalho.

“Foi muito bom. Destinamos esse período para adquirir conhecimento. É muito importante para o trabalho manter um alinhamento e conhecer a vivência de outras pessoas. Tudo isso contribui com a qualidade do contato para levar até o cliente um atendimento de excelência”, contou.

De acordo com a gerente Comercial da Águas do Rio, Lucilla Barreto, as capacitações acontecerão com regularidade para que os colaboradores estejam cada vez mais preparados para o atendimento aos usuários.

“Nossa programação de workshops não acaba por aqui. O objetivo é manter as equipes sempre atualizadas e preparadas para prestar um bom atendimento e uma experiência satisfatória. Buscamos unificar as informações para que toda a população consiga compreender de forma acessível o conteúdo relacionado aos serviços de água e esgoto da nossa concessão”, explicou.