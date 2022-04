Comissão da Câmara participou de reunião em Brasília - Divulgação/CMNI

Publicado 14/04/2022 19:27

A comissão de representantes da Câmara Municipal de Nova Iguaçu esteve no Ministério da Cidadania se reuniram com a secretária nacional de Assistência Social, Maria Yvelonia dos Santos Barbosa. Na pauta, a busca de recursos federais para atender às vítimas das chuvas que assolou o município no início deste mês.

Os vereadores Carlinhos BNH e Claudio Haja Luz, acompanhados do procurador-chefe da Câmara Municipal, João Bosco Filho, se reuniram com a deputada federal Rosângela Gomes para tratar de assuntos da cidade de Nova Iguaçu.

Também foram discutidas a implementação de políticas públicas voltadas para as mulheres. João Bosco falou sobre os projetos de lei que estão tramitando na CMNI, de autoria do presidente Dudu Reina e dos vereadores Claudio Haja Luz e Maninho de Cabuçu, que garantem mais oportunidades, por exemplo, de emprego e renda para mulheres vítimas de violência doméstica.

Também nesta semana, acontece a reunião com os diretores da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) onde os vereadores irão apresentar relatório com os principais problemas enfrentados pela população iguaçuana em relação ao serviço de fornecimento de energia elétrica,