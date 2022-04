Parlamentares irão se encontrar com comissão da Aneel - Divulgação/CMNI

Publicado 12/04/2022 21:20

Uma comissão de vereadores e procurador-chefe da Câmara Municipal de Nova Iguaçu, têm duas audiências marcadas para amanhã (13), com representantes do Ministério da Cidadania e com diretores da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica).

Eles irão levar reivindicações e reclamações da população da cidade sobre o atendimento que a empresa Light vem prestando no município da Baixada Fluminense.

No dia 17 de fevereiro deste ano, a Câmara realizou uma audiência pública, com a presença de diversas entidades sociais e o corpo técnico da empresa. Entre as reclamações, a colocação de caixas blindadas nos bairros, que a empresa se comprometeu na época a retirar.

Outra reclamação seria a respeito das dificuldades da população de baixa renda em se inscrever na tarifa social.

“Queremos respostas concretas do governo nesta questão”, disse o vereador Carlinhos BNH.