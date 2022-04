Festival Enchefs acontece no próximo mês de maio em Nova Iguaçu - Divulgação

Festival Enchefs acontece no próximo mês de maio em Nova IguaçuDivulgação

Publicado 12/04/2022 20:15

Nova Iguaçu está em contagem regressiva para mais uma edição do Festival Enchefs, que está programada para daqui a um mês, em maio, mas já está rodeada de expectativas. Serão quatro dias do evento gastronômico, dividido em três espaços na cidade: o campus da Universidade Federal Rural, a sede do Patronato e o Hotel Mercury.



Nesta edição, os quatro dias do evento foram divididos por temáticas que ocuparão mesas de debate, palestras e aulas. No dia 11, os temas serão cozinha afetiva e comida de rua. No dia 12, será cozinha, confeitaria e panificação profissionais. Dia 13, será a vez de bolos artísticos e coquetelaria. E por último, dia 14, o tema é churrasco.



Organizador do Enchefs, o renomado chef Pedro Alex, destacou o aumento da edição deste ano do evento, em relação ao ano passado. Da mesma forma, ele espera um aumento da participação do público, que mesmo com a pandemia, participou em grande número e ativamente antes e deve fazer o mesmo no próximo mês.



- Na edição passada foram 25 chefs participando do evento passado e dessa vez chegamos a mais de 50 profissionais. Será um grande evento, inclusivo, já que a entrada é gratuita para toda população da cidade – afirmou.



Pedro Alex também destacou outro evento a ser realizado no dia 13 de maio. A data, onde é lembrada a abolição da escravatura no Brasil será especial será celebrada a Diáspora africana e sua influência na gastronomia brasileira. Nesse dia, apenas profissionais negros irão cozinhar nas aulas e mesa de dabates.

Chef Rodrigo Barros criou um Mix de Frutos do Mar - Divulgação



Um dos chefs responsáveis pelas aulas show nesta data será o iguaçuano Rodrigo Barros. Ex-masterchef e vencedor do prêmio Dólmã, o maior da gastronomia brasileira, ele está orgulhoso por representar tanto a cidade onde vive, como a população negra.



- Vai ser uma honra participar de mais uma edição do Enchefs e também dar essa aula em um dia tão importante, representando a história do negro e sua influência na gastronomia e também a minha cidade, que eu amo, onde eu moro e tenho meu restaurante. Dia 13 espero todo mundo lá – disse.



Um dos pratos a ser preparado em sua aula já foi definido, será a Mix de Frutos do Mar, composto por lagosta, polvo, lula, camarão, peixe e acompanhado por arroz, fritas, salada, farofa crocante e vinagrete de Mexilhão. A novidade, inclusive já está à disposição para o almoço desta Semana Santa, no restaurante do chef.



- É uma novidade especial para esta data e já está à disposição no Churrasco do Rodrigo e convido todos a experimentar. Um dos chefs responsáveis pelas aulas show nesta data será o iguaçuano Rodrigo Barros. Ex-masterchef e vencedor do prêmio Dólmã, o maior da gastronomia brasileira, ele está orgulhoso por representar tanto a cidade onde vive, como a população negra.- Vai ser uma honra participar de mais uma edição do Enchefs e também dar essa aula em um dia tão importante, representando a história do negro e sua influência na gastronomia e também a minha cidade, que eu amo, onde eu moro e tenho meu restaurante. Dia 13 espero todo mundo lá – disse.Um dos pratos a ser preparado em sua aula já foi definido, será a Mix de Frutos do Mar, composto por lagosta, polvo, lula, camarão, peixe e acompanhado por arroz, fritas, salada, farofa crocante e vinagrete de Mexilhão. A novidade, inclusive já está à disposição para o almoço desta Semana Santa, no restaurante do chef.- É uma novidade especial para esta data e já está à disposição no Churrasco do Rodrigo e convido todos a experimentar.