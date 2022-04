Prefeitura de Nova Iguaçu concedeu auxílio-tecnológico para professores da rede municipal - Divulgação

Prefeitura de Nova Iguaçu concedeu auxílio-tecnológico para professores da rede municipalDivulgação

Publicado 10/04/2022 08:00

A Secretaria Municipal de Defesa Civil de Nova Iguaçu enviou, nesta semana, ao Ministério do Desenvolvimento Regional um relatório detalhado sobre os estragos causados pelo temporal, para que seja reconhecida a Situação de Emergência decretada após as chuvas que castigaram a cidade há uma semana.

O processo é necessário para que a Caixa Econômica Federal (CEF) conceda à população afetada pela chuva a liberação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Agora, o município aguarda o reconhecimento do Governo Federal para que a solicitação seja encaminhada à Caixa.

Apesar do tamanho da cidade e do grande número de áreas afetadas e famílias atingidas, a Defesa Civil cumpriu todas as exigências graças a um levantamento minucioso de todos os danos causados pela chuva. Desde a tempestade, foram registradas 626 ocorrências.

Pelo menos 5.600 pessoas ficaram desalojadas e 40 chegaram a ficar desabrigadas e foram levadas para pontos de apoio disponibilizados pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS). De acordo com o último balanço, 193 seguem fora de suas casas, sendo que apenas seis ainda estão desabrigadas e seguem em um ponto de apoio disponibilizado pela SEMAS.

Agentes seguem trabalhando na cidade

A Prefeitura de Nova Iguaçu manteve ao longo de toda a semana suas equipes trabalhando para limpar a cidade após os estragos causados pela tempestade. Desde então, funcionários da Empresa Municipal de Limpeza Urbana (Emlurb) retiraram cerca de 2 mil toneladas de resíduos causados pela chuva, como, por exemplo, lama e móveis destruídos.

Outros órgãos da Prefeitura, como as secretarias municipais de Infraestrutura e de Serviços Públicos e a Codeni (Companhia de Desenvolvimento de Nova Iguaçu), têm atuado na desobstrução de rios, retirada de entulhos, reposição de tampas de bueiros, checagem de pontos de iluminação, limpeza de valão, substituição de manilhas e drenagem da água nos locais que ainda apresentam pontos de alagamento.