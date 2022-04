Vereadores de Nova Iguaçu discutiram impactos da chuva na cidade - Divulgação/CMNI

Publicado 07/04/2022 16:52

Parlamentares da Câmara Municipal de Nova Iguaçu avaliaram nesta semana os impactos da chuva que atingiu o município. De acordo com dados da Defesa Civil em um período de quatro horas foi registrado o volume de chuva esperado para 45 dias em diversos pontos da cidade. Em sessão plenária, os vereadores discutiram o quadro geral e falaram sobre todas as ações que vêm sendo tomadas para atender a população.

“Desde a madrugada do dia 2, estamos nas ruas atuando como facilitador junto ao Executivo municipal e ao governo do Estado. O presidente da Alerj, deputado André Ceciliano, também vem disponibilizando recursos para Nova Iguaçu”, disse o presidente da casa, vereador Dudu Reina.

Outro parlamentar, Carlinhos BNH ressaltou o gabinete de crise, criado pelo prefeito Rogério Lisboa, e a cooperação de diversas esferas do município na ajuda aos atingidos pelo temporal.

“Estamos em constante diálogo com todo o secretariado, levando as principais necessidades da população. Várias frentes foram abertas como polos de cadastramento para que as famílias desalojadas possam receber o aluguel social”, afirmou.

O vereador Jeferson Ramos lembrou que o Cartão Recomeçar será distribuído entre as pessoas que perderam tudo.

“Estamos em dívida com a natureza. É hora de pararmos e refletirmos no que precisamos mudar. Se as obras de infraestrutura no Rio Botas, que vem sendo feita pelo governo do Rogério, que aumentou de 2 para 8 metros a canalização da água, a situação teria sido bem pior”.