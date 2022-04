Cemitério de Nova Iguaçu ganha cor azul neste mês como parte de campanha - Divulgação

Cemitério de Nova Iguaçu ganha cor azul neste mês como parte de campanhaDivulgação

Publicado 05/04/2022 17:57

O Cemitério Municipal de Nova Iguaçu está iluminado de azul durante todo o mês de abril. O mês é marcado pela campanha de conscientização sobre o autismo, transtorno neurológico que, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), atinge 1 em cada 160 crianças no mundo e 2 milhões de pessoas só no Brasil.

O autismo é um transtorno no desenvolvimento caracterizado pelo atraso no desenvolvimento das habilidades sociais, comunicativas e cognitivas - dividido em três níveis: leve, moderado e grave - que pode ser identificado já nos primeiros meses do bebê, por meio do diagnóstico precoce.

Portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA) podem se destacar em habilidades visuais, música, arte e matemática. Com isso, o objetivo do Abril Azul é voltar o olhar para a inclusão de pessoas autistas. Criado em 2008 pela Organização das Nações Unidas (ONU), o Dia Mundial da Conscientização do Autismo é celebrado em 2 de abril.

Desde que passou a seguir o calendário de cores das campanhas de saúde, a São Salvador tem se mobilizado para fazer uma série de alertas à população. A iniciativa começou ano passado com o Novembro Azul, de conscientização para o combate ao câncer de próstata, e seguiu com o Dezembro Vermelho sobre a importância da prevenção da aids.

Já em 2022, o cemitério ganhou iluminação branca em janeiro para chamar atenção sobre questões relacionadas à saúde mental e emocional das pessoas. Em fevereiro, o Cemitério ficou iluminado de roxo para conscientizar sobre Lúpus, Alzheimer e Fibromialgia. E, durante o mês de março, aderiu à iluminação lilás para falar sobre o combate ao câncer de colo do útero.