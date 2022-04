Frota de ônibus de Nova Iguaçu será vistoriada - Divulgaçãp/PMNI

Publicado 05/04/2022 09:16

No último fim de semana, a Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana de Nova Iguaçu (SEMTMU) informou o reajuste da tarifa do transporte coletivo no município da Baixada Fluminense.

A última correção aconteceria em agosto de 2020, mas foi adiada devido à pandemia de Covid-19.

O aumento será de 8,5%. Com isso, o valor passará de R$ 4,10 para R$ 4,45. A revisão, feita a cada dois anos, faz parte do contrato de concessão do serviço público de transporte coletivo de passageiros com o Consórcio Serra do Vulcão e Reserva do Tinguá.