Prefeito Rogério Lisboa e Governador Claudio Castro conversaram com moradores - Divulgação/PMNI

Prefeito Rogério Lisboa e Governador Claudio Castro conversaram com moradoresDivulgação/PMNI

Publicado 04/04/2022 10:24

Equipes de diversas secretarias da Prefeitura de Nova Iguaçu seguem prestando atendimento à população que foi afetada pelas chuvas. No fim de semana, o prefeito Rogerio Lisboa e o governador Claudio Castro percorreram o bairro de Comendador Soares, às margens do Rio Botas, e conversou com moradores afetados pela chuva. O local está recebendo obras de canalização, que amenizaram os impactos do temporal. O município segue em estágio de alerta máximo.



A Defesa Civil de Nova Iguaçu registrou 196 ocorrências desde a noite de sexta-feira, como alagamentos, desabamento de muro e de imóvel, deslizamento de barreira e pedra, entre outros. Foram registradas 321 pessoas desalojadas e 26 desabrigadas.



Devido ao volume das chuvas e as ocorrências de alagamento e inundação por toda a cidade, alguns servidores tiveram dificuldades para chegar aos pontos afetados.



“As equipas da Assistência Social, Defesa Civil, Limpeza Urbana e manutenção da cidade estão nas ruas. As pessoas tiveram suas casas invadidas por lama e o nível da água em determinados lugares chegou a mais de 1,5 metro. É hora de buscar solução onde dormir, trazer comida pronta. Mas a extensão é grande e, por isso, não conseguimos chegar em todos os locais ao mesmo tempo”, afirmou Rogerio, que percorreu ruas do bairro com o governador Cláudio Castro.



Equipes da Assistência Social entregaram aos moradores colchonetes, kit limpeza, cestas básicas e água para os moradores.