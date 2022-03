Roda de conversa aconteceu na última semana - Divulgação

Publicado 31/03/2022 10:38

A Prefeitura de Nova Iguaçu, por meio das secretarias de Educação e Meio Ambiente e Agricultura, promoveu na última semana uma roda de conversa com o tema “Diálogo com a Natureza: Eu, você e o planeta”. Diretores da concessionária de água e esgoto do município também participaram do evento.

O debate, que foi transmitido ao vivo pelas redes sociais da secretaria de Educação de Nova Iguaçu, contou com um público presencial de 60 pessoas, entre professores, estudantes universitários, diretores e coordenadores educacionais. O secretário de Meio Ambiente e Agricultura, Fernando Cid, destacou a importância da atuação conjunta com a Educação.

“Em Nova Iguaçu, temos 120 mil alunos matriculados nas redes municipal e estadual de ensino. É um grande público que precisamos trabalhar as questões ambientais. Assim, eles terão base e se tornarão adultos conscientes”, disse.

Diretor-superintendente da concessionária Águas do Rio, Luiz Fabbriani falou sobre os desafios do saneamento, com foco na atuação da empresa na Baixada Fluminense e das ações da empresa nas áreas de cobertura.

“Vejo aqui uma atividade em que todos buscam fazer o bem. E é através do conhecimento que faremos a diferença para as gerações futuras. Vamos trabalhar para que em 2033, tenhamos a cobertura plena nos serviços de água e esgoto. Mas existe um longo caminho até lá. E a Educação Ambiental é o que nos dará suporte nas ações para que as próximas gerações possam desfrutar de cidades com mais infraestrutura e qualidade de vida”, disse.

A secretária de Educação, Virgínia Andrade, encerrou o encontro. “Este evento proporcionou um diferencial nas nossas vidas, como pessoas e profissionais. Vejo aqui o início de grandes ações e projetos que farão a diferença na cidade de Nova Iguaçu”, concluiu.