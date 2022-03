Vereador Eduardo Reina e procurador João Boscoli em visita ao MP do Rio - Divulgação/CMNI

Publicado 30/03/2022 17:47

A Câmara Municipal de Nova Iguaçu segue com seu projeto de construção do seu Centro de Memória. Nos últimos dias, o presidente da casa, vereador Eduardo Reina visitou a sede do Centro de Memória do Ministério Público do Rio de Janeiro, em companhia do procurador geral da Câmara, João Bosco Filho, para colher ideias para o projeto iguaçuano.

Eles foram recebidos pela historiadora do local, Nataraj Trinta Cardozo. Ela falou sobre todos os projetos que o Centro desenvolve e da intervenção concreta na vida das pessoas que o visitam.

“A satisfação é visível no rosto de cada um que passa por aqui. E que sai com conhecimento mais profundo sobre o trabalho do MP”, disse a historiadora

Tanto Dudu Reina, como João Bosco elogiaram a apresentação e explicaramu que a visitação faz parte do projeto de construção do da Câmara Municipal de Nova Iguaçu.

“Estamos nos enriquecendo com experiências positivas e de valor. Queremos que a CMNI também possa oferecer para a população de nossa cidade a mesma qualidade em informações histórico-culturais”, disse Bosco.

“Nataraj falou da importância da história oral. Nisso os mais velhos têm muito para nos acrescentar”, completou Reina.