Temas serão ferramentas e técnicas de Design Thinking e Power BI - Divulgação

Temas serão ferramentas e técnicas de Design Thinking e Power BIDivulgação

Publicado 24/03/2022 12:18

O campus do Senac em realiza nos dias 29 e 30 deste mês, com acesso gratuito, oficina de Design Thinking e palestra sobre Power BI, conferindo ao público a oportunidade de conhecer as duas ferramentas de criatividade e gestão utilizadas pelo mercado para aprimorar os negócios.

Na oficina Usando o Design Thinking para Soluções, no dia 29 de março, às 19h, os participantes conhecerão a metodologia que apura a criatividade e capacidade de solução de problemas com foco na inovação, colaboração e empreendedorismo, muito utilizada nos segmentos de TI e economia criativa e facilmente aplicada a diferentes áreas da vida profissional e pessoal.

A palestra Power BI - Indispensável para seus Negócios, no dia 30 de março, às 19h, apresenta a ferramenta que possibilita a criação de relatórios dinâmicos e dashboards, importante para gestão de dados e inteligência de negócios. Os recursos do Microsoft Power BI otimizam os processos de coleta e análise de informações, dando grande suporte à tomada de decisão no ambiente de negócio.

Para participar, é preciso se inscrever no dia do evento, na sede do Senac, que fica na Rua Coronel Carlos Matos, 86 - Centro.