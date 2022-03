Senac Nova Iguaçu promove oficinas em parceria com o Top Shopping nesta semana. - Divulgação

Publicado 22/03/2022 20:16

O Senac RJ, em parceria com a Assespro RJ, está com 25 vagas gratuitas para curso de formação em Programação Java no município de Nova Iguaçu. O curso integra o Projeto Forsoft, reconhecido pelo Programa das Nações Unidas pelo Desenvolvimento (PNUD), que qualifica e emprega jovens de 18 a 24 anos, em situação de vulnerabilidade social, em áreas relacionadas à Tecnologia da Informação. Os interessados têm até o dia 18 de abril para se candidatarem por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG), no link: http://rj.senac.br/cursojava. As aulas iniciam dia 25.



O setor de tecnologia foi um dos grandes destaques de contratações ao longo do ano de 2020. Segundo levantamento da Catho, entre março e agosto de 2020, a abertura de vagas para Web Developer teve um crescimento de 107%, e só entre março e abril de 2021, houve aumento de 55% de vagas para Programação Web. Diante deste cenário, as duas instituições se uniram para criar o curso de Formação em Programação Java, para atender às reais demandas do mercado de TI.



O curso tem duração de cerca de 344 horas e é ideal para quem tem objetivo de trabalhar com programação. As aulas serão ministradas em laboratório de alta performance, com instrutores qualificados em sintonia com as demandas reais do mercado. O programa de estudo não requer conhecimento específico e capacita o aluno a trabalhar com Desenvolvimento Web com aplicações mobile.



Durante as aulas serão ensinados aplicações web, estrutura em front-end e desenvolvimento em back-end, com ênfase na utilização da plataforma Java. Para isto, também serão desenvolvidas competências para elaborar projetos e executar testes ao longo do desenvolvimento, bem como acessar banco de dados por meio de linguagens de programação, seguindo padrões internacionais e em conformidade com políticas de segurança da informação e respeito à propriedade intelectual.



Além dos cursos de qualificação para inclusão social, as duas instituições irão contribuir para inserção no mercado de trabalho com a contratação de um terço dos estudantes em empresas integrantes da Assespro RJ.



Projeto Forsoft



O Projeto Forsoft, da Assespro RJ, é um programa de educação que já capacitou e mudou a vida de mais de 600 jovens com a participação de 55 empresas madrinhas, como o Senac RJ, que possui forte atuação na formação de profissionais na área de TI e no desenvolvimento de produtos para atender o mercado de Tecnologia do estado do Rio.

Como resultado desta parceria, no dia 13 de abril, 23 novos profissionais qualificados na 1ª turma de Formação.NET receberão seus certificados de conclusão no auditório do Sistema Fecomércio RJ (Senac, Sesc e Fecomércio RJ).



“Soube do curso quando trabalhava em outra área. Me interessei pelo conteúdo e também por ser gratuito. Aproveitei a oportunidade e foi surpreendente. Compreendi todos os processos para criação e manutenção de sites. Entender o que precisava para realizar cada etapa, me motivou a me empenhar nos estudos e a aprender cada vez mais”, disse Gabriel Amorim, um dos formandos.