Vereadores de Nova Iguaçu aprovaram criação de nova secretaria do executivo - Divulgação

Publicado 16/03/2022 19:58

A Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou nesta semana a criação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo do Executivo municipal. Segundo a prefeitura, a nova estrutura irá fomentar e apoiar o comércio, a indústria, a prestação de serviço, o empreendedorismo e o potencial turístico.

“É bom que seja ressaltado que os cargos dessa secretaria serão integrados por servidores da atual administração, não acarretando aumento de despesa. Ela irá estimular a geração de postos de trabalho, o que significa aumento da renda para nossa população”, afirmou o presidente da casa, vereador Dudu Reina.

Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, o vereador Claudio Haja Luz, lembrou do Dia do Consumidor falando da importância da garantia de seus diretos e da importância da relação saudável com o setor de comércio e serviços para que todos tenham resultados positivos.

Haja Luz disse que uma comissão está sendo formada na Câmara para uma reunião com os diretores da Agência Nacional de Energia Elétrica, em Brasília, para que as reivindicações dos moradores de Nova Iguaçu, em relação ao serviço prestado pela Light, sejam atendidas.

Na Ordem do Dia, foram apreciadas e votadas a criação do Espaço Público para Cães - Dog Park, com o objetivo de fomentar a prática de hábitos saudáveis dos animais de estimação e também Moções de Congratulações, entre as quais a do Comendador Eduardo Baroni, tataraneto de Comendador Soares, primeiro administrador do município de Nova Iguaçu.