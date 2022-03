Atividades de educação para a terceira idade foram retomadas em Nova Iguaçu - Divulgação

Atividades de educação para a terceira idade foram retomadas em Nova IguaçuDivulgação

Publicado 16/03/2022 13:34

A Prefeitura de Nova Iguaçu reabriu Espaço Municipal da Terceira Idade (ESMUTI), equipamento administrado pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS), que oferece diversas atividades aos idosos iguaçuanos. A decisão de retomada das atividades foi tomada após o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras faciais na cidade, que levou a volta dos serviços que foram interrompidos ao longo da pandemia vão sendo retomados.

A decisão pela desobrigação do uso de máscara anunciada pela Prefeitura na semana passada aconteceu após análise de dados estatísticos da Covid-19 no município, que registra queda no número de casos positivos e óbitos e o avanço da vacinação em pessoas com mais de 5 anos.

Antes da pandemia, o ESMUTI tinha cerca de 1.300 idosos cadastrados. O espaço foi reaberto no último dia 7 para que os usuários possam fazer o recadastramento. Até o momento, cerca de 175 deles já se inscreveram para retornar às atividades. Apesar da mudança no panorama da Covid-19 em Nova Iguaçu, a SEMAS vem adotando cautela nesta reabertura do equipamento.

“Os idosos que fizerem o recadastramento poderão escolher somente duas atividades semanais e com tempo de permanência no espaço reduzido. Desta forma, poderemos recebê-los em segurança, evitando aglomerações e reduzindo o risco de contaminação”, esclarece a secretária da SEMAS, Elaine Medeiros.

Quem já garantiu presença nesta reabertura do ESMUTI foi Antônia Zuleika Macedo, de 76 anos. Ela soube que o espaço reiniciou o recadastramento dos idosos e se matriculou para as atividades de hidroginástica e alongamento.

“Minha vizinha vivia ligando para cá querendo saber quando ia reabrir. Assim que ela me deu a notícia, vim me recadastrar. Eu fiquei muito triste quando o espaço fechou, pois estava muito ativa. Agora, estou animada e ansiosa para voltar”, afirmou a idosa, moradora do bairro Valverde.

Se Zuleika já era figurinha carimbada do ESMUTI, Jessé Venâncio de Souza, de 82 anos, vai participar das atividades oferecidas pelo espaço pela primeira vez. Ele conheceu o local durante a campanha de vacinação contra a Covid-19.

“Eu passava aqui em frente todos os dias para levar minha neta ao colégio, mas não fazia ideia que era um espaço para a terceira idade. Só descobri quando tomei minhas doses da vacina aqui”, contou Jessé, que recentemente levou um tombo e sofreu uma pequena fissura no quadril. “Me falaram que aqui tem hidroginástica. Vai ser ótimo para eu me recuperar. Também quero fazer dança de salão. O exercício é ótimo para o corpo e a mente”, completou.

Cadastro deve ser agendado

Idosos que desejam regressar ao ESMUTI ou ingressar no espaço pela primeira vez precisam estar inscritos. O cadastro deve ser feito diretamente no equipamento, na Rua Luís de Matos, nº 736, no Bairro da Luz. No entanto, é preciso fazer um agendamento prévio no local. O objetivo é evitar que muitos usuários estejam simultaneamente no endereço, uma vez que é preciso responder a um questionário que pode tomar tempo dos idosos, gerando fila de espera.

Para o cadastramento, é preciso estar inserido no Cadastro Único e apresentar RG, CPF e um comprovante de residência. Feito isso, os usuários poderão participar de atividades como natação, hidroginástica, alongamento, caminhada, dança, oficinas de coral, de corte e costura, entre outros serviços oferecidos. O atendimento é das 9h às 17h.