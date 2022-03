Vereadores de Nova Iguaçu discutiram as finanças da cidade - Divulgação/CMNI

Vereadores de Nova Iguaçu discutiram as finanças da cidadeDivulgação/CMNI

Publicado 11/03/2022 19:55

A Câmara Municipal de Nova Iguaçu, através da Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira e Tomada de Contas, realizou audiência pública, para a apresentação do Relatório de Gestão Fiscal do Executivo, relativo ao 3º quadrimestre de 2021. O evento contou a participação do plenário da casa, além de representantes do poder executivo municipal.

O secretário de Economia, Planejamento e Finanças, Fabiano Muniz da Silva, fez a exposição do documento, esclarecendo todas as dúvidas dos vereadores e do público presente. Entre os pontos destacados pelo secretário, estão:

- A cidade teve, em 2021, um resultado primário de R$ 371 milhões, o que significa geração de poupança para ser investida nos próximos anos.

- Acréscimo de 9,1% em receitas, e que poderão ser utilizados onde for necessário.

- A despesa com pagamento de pessoal atingiu 35,71% de toda a receita líquida, percentual dentro do limite permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

A realização desta prestação de contas atende à deliberação do Tribunal de Contas do Estado (TCE) e da Lei Complementar nº 101/00. O presidente Dudu Reina conduziu a audiência, acompanhado dos vereadores Doutor Marcio Guerreiro e Claudio Haja Luz.