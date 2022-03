Câmara de Nova Iguaçu fez homenagens as mulheres nesta semana - Divulgação/CMNI

Publicado 10/03/2022 21:58

Na semana do Dia Internacional da Mulher, a Câmara Municipal de Nova Iguaçu não ficou de foram das discussões e homenagens ao público feminino. A maioria dos discursos dos vereadores no plenário da casa foi em alusão à data. A Moção de Congratulações e Aplausos, nº 16/2022, dedicada a todas as mulheres iguaçuanas, foi aprovada em Discussão Única.

Para o presidente da CMNI, vereador Dudu Reina, mais do que dar os parabéns, foi destacada a importância da participação feminina na construção de uma sociedade mais democrática e igualitária.

“Até hoje, nossa Câmara só contou com a participação de 12 vereadoras, desde a primeira, Carmelita Brasil, que também foi a primeira a se eleger vereadora em todo o Estado do Rio de Janeiro, em 1947. Precisamos mudar este quadro e aumentar a representatividade das mulheres”, afirmou.

A professora Maria Glória Pellicer Granado, falecida na semana passada, aos 81 anos, foi lembrada por sua história no magistério de Nova Iguaçu. Um minuto de silêncio foi respeitado em sua memória, a pedido do presidente Dudu.

Em outra ação importante, Cátia Cilene, coordenadora do Centro de Cidadania LGBTIA+, e Natália Stoco, diretora do Grupo ELLOS, entidades que lutam pelos direitos e inclusão de pessoas de diversas orientações sexuais, receberem das mãos do presidente Dudu Reina a publicação do Diário Oficial com a criação da Comissão, na CMNI, para assuntos relacionados ao tema.

“Acredito que é mais um passo que estamos dando para garantir igualdade de tratamento para todos”, disse Dudu.