O uso de máscaras continua sendo um importante aliado no combate ao vírus - Divulgação/Celso Ávila

O uso de máscaras continua sendo um importante aliado no combate ao vírusDivulgação/Celso Ávila

Publicado 08/03/2022 20:39

A Prefeitura de Nova Iguaçu anunciou nesta terça-feira que irá desobrigar o uso de máscaras faciais a partir do próximo mês de abril. A decisão será publicada no Diário Oficial da Cidade na edição desta quarta-feira (9), e foi tomada baseada na proporção de jovens e adultos vacinados, superior a 70%, e no avanço da imunização de crianças entre 5 e 11 anos.

O decreto permite que pessoas circulem sem a proteção em estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços, bem como órgãos públicos municipais e os demais locais, ambientes e veículos de uso público restrito ou coletivo.

Outras cidades vizinhas, como Rio de Janeiro e Duque de Caxias optaram pela flexibilização nesta semana, mas instituições de ensino superior, como a UFRJ, UERJ e a PUC-Rio optaram por manter a obrigatoriedade dentro de suas dependências.