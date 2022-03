Fachada do edifício-sede da Cedae - Tomaz Silva/Agência Brasil

Fachada do edifício-sede da CedaeTomaz Silva/Agência Brasil

Publicado 08/03/2022 18:53

Moradores de Nova Iguaçu devem ficar atentos a possibilidade de falta de água em algumas regiões do município nesta quarta-feira. A Cedae vai executar reparo em uma adutora de água da companhia que fica localizada no Km 43 da Antiga Estrada Rio-São Paulo, e o serviço de distribuição pode ser afetado.

Para realizar o conserto, a tubulação será retirada de carga a partir das 4 horas da madrugada, reduzindo o abastecimento para o município de Seropédica e para o bairro de Deodoro, além de parte da Baixada Fluminense e das regiões do Centro e Zona Norte do Rio de Janeiro.

O serviço deve ser concluído até as 9h de quinta-feira (10/3), e o abastecimento será retomado em seguida. Imóveis com caixas d’água e/ou cisternas não devem ser afetados pela suspensão temporária do abastecimento.

Como nem todos dispõem de reservatórios, a Companhia recomenda aos consumidores que economizem e reprogramem tarefas não essenciais que exijam grande quantidade de água durante o período. Clientes da Cedae podem solicitar o abastecimento por caminhão pipa pelo 0800-282-1195.