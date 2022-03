Prefeitura de Nova Iguaçu concedeu auxílio-tecnológico para professores da rede municipal - Divulgação

Publicado 08/03/2022 20:24

No Dia Internacional da Mulher, celebrado nesta terça-feira, 8 de março, a Prefeitura de Nova Iguaçu traz uma série de atividades pautadas no direito à vida, respeito e igualdade de gênero. Ao longo do mês, a Superintendência de Políticas para Mulheres (SPM) vai compartilhar com a população experiências, sentimentos e emoções de mulheres vítimas de violência doméstica que romperam o ciclo. O objetivo é jogar luz ao tema como forma de alertar e mostrar que é possível dar um novo rumo à vida.

Nesta terça-feira, a equipe da SPM esteve na Praça Rui Barbosa, no Centro, e divulgou o trabalho desenvolvido pelo setor. Pela manhã, Roberta Logabuco e Maria Inês abordaram o tema “A mulher ontem, hoje e amanhã” no Instituto de Previdência de Nova Iguaçu (PREVINI), onde falaram sobre a trajetória histórica do papel da mulher na sociedade, os avanços e a luta pela igualdade ainda existente. À noite, a temática foi novamente abordada, desta vez no Country Club de Nova Iguaçu.

Quem esteve na Praça de Austin se deparou com a exposição “Juntas Somos Mais” na qual usuárias do equipamento que romperam o ciclo de violência representaram seus sentimentos e emoções - vivenciadas durante e após este período de sofrimento – através de pinturas e nuvens de palavras.

Até o fim do mês, estas e outras atividades serão levadas para diferentes pontos da cidade. A programação completa está em http://www.novaiguacu.rj.gov.br/semas/mulher.