Publicado 10/03/2022 18:10

Nova Iguaçu - Uma ponte na Estrada da Pedra Lisa, que liga Nova Iguaçu e Japeri, caiu no início de fevereiro. Para poder passar pelo local, alguns moradores de Japeri tiveram que improvisar o conserto com materiais encontrados por eles. Entretanto, a passagem ainda não recebeu uma reforma apropriada, o que dificulta o transporte na região. Ainda não há informações do que causou a queda da ponte.

Procurada, a Prefeitura de Nova Iguaçu informou que Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIF) já finalizou o projeto e o orçamento para a construção de uma nova. Entretanto, as obras só começarão após o processo de licitação para a contratação da empresa responsável por elas.