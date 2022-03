Roda de conversa contou com funcionárias da empresa - Divulgação

Publicado 11/03/2022 19:39

Na semana da mulher, a concessionária de água e esgoto de Nova Iguaçu realizou uma roda de conversa entre as colaboradoras da companhia para discutir a posição da mulher dentro da empresa e troca de experiências. O encontro foi conduzido pela diretora executiva Thaís Gallina, que é engenheira sanitária, contou sobre a sua trajetória profissional em um segmento predominantemente masculino e sobre como suas escolhas lhe proporcionaram trilhar uma carreira sólida.



“À medida que a empresa expandiu sua atuação pelo país, me coloquei à disposição para contribuir com as novas concessões. Cheguei no Rio em julho de 2021, trazendo a experiência desenvolvida em outras cidades onde a Aegea está presente. E desde que comecei vejo o avanço da presença feminina no ramo do saneamento. Procuro não focar nas diferenças, mas naquilo que preciso executar. Eu sou movida a desafios e todas as oportunidades que tive, aceitei, graças ao apoio e incentivo que tive da minha mãe, que tem um perfil de sempre buscar o novo e estar em movimento”, destacou Thais.



A coordenadora Comercial na Baixada Fluminense, Miriam Lemos, se emocionou no encontro.

“Eu me identifiquei muito com a história da Thaís. Aos 24 anos, mudei de cidade para atuar no saneamento. Depois de 12 anos, sinto que Águas do Rio me acolheu e vejo que esta rede de apoio cresce a cada dia. Hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar na mesma empresa que meu marido. Eu sou grata por vivenciar esta fase ao lado dele”, disse Miriam.



A equipe de Recursos Humanos encerrou o evento destacando a importância de cada uma das 640 colaboradoras que compõem o quadro de funcionários da empresa, ressaltando que 73% dos trainnes e 57% dos jovens aprendizes são mulheres.