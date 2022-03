Nova Iguaçu vacina pessoas a partir de 12 anos neste sábado | Nova Iguaçu | O Dia

Pessoas a partir de 2 anos podem procurar os postos de saúde de Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 11/03/2022 20:09

A Prefeitura de Nova Iguaçu vacina, aos sábados, pessoas acima de 12 anos em postos exclusivos. Todos os pontos de imunização funcionarão, normalmente, das 8h30 às 14h.

A vacinação infantil retorna na segunda-feira (14).

Pessoas com 12 anos ou mais, que ainda não receberam a primeira dose, poderão ser vacinadas contra Covid-19. A segunda dose está sendo aplicada conforme agendamento de retorno. A dose de reforço é destinada aqueles que tomaram a segunda dose há mais de quatro meses. Quem foi vacinado com a dose única (Janssen) há dois meses também pode receber a dose de reforço. A quarta dose está sendo aplicada em imunossuprimidos vacinados há quatro meses ou mais com a dose de reforço.

A vacinação para adolescentes e adultos acontece de segunda a sábado. Os locais de vacinação, endereços e as informações podem ser consultadas pelo link: http://www.novaiguacu.rj.gov.br/semus/vacinacao-covid/calendario/

Calendário de vacinação – adolescentes e adultos (12/03)

Primeira dose: pessoas acima dos 12 anos;

Segunda dose: conforme agendamento de retorno;

Dose de reforço: pessoas acima dos 18 anos com mais de quatro meses de vacinadas com a segunda dose;

Dose de reforço Janssen: pessoas acima dos 18 anos com mais de dois meses de vacinadas com a dose única.

Quarta dose: imunossuprimidos vacinados há mais de quatro meses com a dose de reforço;

Horário: 8h30 às 14h

Documentação necessária: originais da carteira de identidade, CPF, comprovante de residência e Cartão SUS.