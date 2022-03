Nova Iguaçu ganha terceira base do Segurança Presente - Divulgação/PMNI

Nova Iguaçu ganha terceira base do Segurança PresenteDivulgação/PMNI

Publicado 13/03/2022 21:17

O programa Segurança Presente inaugurou neste domingo a terceira base em Nova Iguaçu. Depois do Centro e de Austin, foi a vez de Miguel Couto ter sua unidade, na Rua São Pedro, fruto de uma parceria do Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura de Nova Iguaçu. A cerimônia de inauguração teve a presença do prefeito Rogerio Lisboa e do governador do Rio, Cláudio Castro. O bairro, além de popular, é um dos mais movimentados da cidade, principalmente por sua grande área comercial.



A unidade contará com 17 policiais por dia, um coordenador, três agentes civis e, em breve, um assistente social. A base funcionará, diariamente, das 6h às 22h. Já o policiamento será feito das 8h às 20h, e atuará principalmente no comércio do bairro e na Praça da Figueira. O patrulhamento será feito a pé, de moto e de carro.



“A segurança tem sido uma das nossas prioridades, não temos medido esforços. Já fizemos o PROEIS e agora estamos ampliando o Segurança Presente, que chega ao terceiro bairro da cidade. Batalhamos muito junto ao Governo do Estado para implantar o programa em Nova Iguaçu. Ele não substitui a segurança que já é feita pelo 20º BPM (Mesquita), vem para somar. Já deu certo no Centro e em Austin, e, com certeza, terá êxito também em Miguel Couto”, afirmou o prefeito Rogerio Lisboa.



De acordo com o capitão da Polícia Militar Fábio Farias, que está à frente da base do programa de Miguel Couto, a atuação dos policiais será para manter o direito de ir e vir da população com segurança.



“A polícia de proximidade é o diferencial nosso. Atuaremos nos principais pontos da região, oferecendo mais segurança. Nosso foco é o combate ao roubo em estabelecimentos comerciais e aos transeuntes”, disse o capitão,que, em 2014, iniciou o programa Lapa Presente, passando pela base do Aterro Presente, Austin Presente, onde foi comandante por cerca de um ano, e atuando em companhias de policiamento de áreas de batalhões, entre outras unidades.



Segundo o secretário Especial de Programas de Segurança Pública, major PM Fernando Vieira Bastos, o programa em Miguel Couto também vai ajudar na redução de outros tipos de crimes.



“Devem baixar também outros índices de criminalidade daquela área, como roubo de carga e carro e os homicídios. Será a terceira base em Nova Iguaçu, e isso fortalece nossa cidade”, destacou.



As bases do Centro e Austin têm registrado bons resultados. Em apenas 30 meses, 1.807 pessoas foram conduzidas à delegacia, foram cumpridos 272 mandados e realizados 10.770 atendimentos sociais.



Pirajara Fernandes, de 63 anos, morador do bairro desde que nasceu, disse que nunca viu nada parecido em Miguel Couto.

“Tivemos muito tempo de abandono aqui e só queremos ver a cidade crescer. A chegada do Segurança Presente dá esperança de termos dias mais tranquilos”, relatou o aposentado.



Fábio Roberto, de 47 anos, também morador em Miguel Couto desde sempre, relatou que a partir de agora se sentirá mais seguro.

“Depois do Centro de Nova Iguaçu, aqui é o maior sub-bairro da cidade. Minha família toda mora aqui, e meus filhos vão ter a segurança que eu não tive na minha adolescência”, comentou Fábio.