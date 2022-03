Audiência pública discutiu números da saúde - Divulgação/CMNI

Audiência pública discutiu números da saúdeDivulgação/CMNI

Publicado 13/03/2022 19:45

A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Iguaçu apresentou nesta semana o Relatório de Gestão do 3º Quadrimestre de 2021 do órgão durante audiência pública de prestação de contas do Executivo na Câmara Municipal. Foram mostrados os índices em relação à vacinação, números de casos e óbitos causados pela covid.

De acordo com o subsecretário de Planejamento, Projetos e Auditoria, responsável pela apresentação do Relatório, as internações e mortes estão em queda. 92% da população já foi vacinada com a 1ª dose ou dose única; 83% está imunizada com as 2 duas doses; e 34% com a dose de reforço.

“Já está mais do provado que a vacina salva. Por favor, vamos vacinar nossas crianças o mais rápido possível. As reações colaterais são muito pequenas”, afirmou.

De acordo com os dados do documento, no ano de 2021 até o momento atual, a cidade teve 9.756 nascidos vivos, número menor do que no ano de 2020, fato que pode estar relacionado à pandemia da covid.

Em relação às internações na rede, as principais causas são: parto e gravidez; doenças infecciosas e parasitárias; lesões e causas externas; doenças do aparelho circulatório; doenças do aparelho respiratório; doenças do aparelho digestivo; e neoplasias, sendo as mulheres as mais atingidas, com neoplasias de mama e útero.

Toda rede de saúde de Nova Iguaçu conta com 31 Clínicas da Família, 4 Policlínicas, 1 Super Clínica da Famílias e 19 Unidades Básicas de Saúde. Juntas, foram responsáveis por quase 261 mil atendimentos. Investimentos de 18% foram registrados, estando acima do que é estipulado por lei.

O secretário municipal de Saúde, Luiz Carlos Nobre Cavalcanti, falou sobre o decreto publicado pelo prefeito Rogério Lisboa que desobriga o uso da máscara facial: “Isto significa que a pandemia está acabando, fato para comemorarmos”.

O presidente da Comissão de Saúde da CMNI, vereador Dr. Marcio Guerreiro, lembrou que as pessoas podem ficar à vontade para usar a máscara, se assim o desejarem. Dudu Reina, presidente da Câmara, elogiou o trabalho de toda a equipe de saúde de Nova Iguaçu.

“Foram heróis durante toda a pandemia. Nosso muito obrigado a cada servidor que esteve na linha de frente”, disse.