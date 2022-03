Aulas de hidroginástica retornam na quarta-feira - Divulgação/PMNI

Publicado 13/03/2022 19:06

O Centro Olímpico de Nova Iguaçu será reaberto nesta semana após dois anos fechado devido à pandemia de Covid-19. Nesta segunda-feira, a Secretaria de Esporte e Lazer vai abrir as para os alunos que já faziam parte das atividades, enquanto na quarta retornam as aulas de hidroginástica. Já na quinta as portas serão abertas para o público em geral.



Para se inscrever nas atividades, é necessário apresentar cópia do documento de identidade, cópia do comprovante de residência, duas fotos 3x4, atestado médico e declaração escolar para crianças e adolescentes. As aulas de hidroginástica acontecem nas quartas e sextas-feiras, em três horários: 7h, 8h e 9h.

Já a natação ainda não tem data definida para iniciar. A Secretaria de Esporte e Lazer de Nova Iguaçu está selecionando e capacitando profissionais para darem aulas. Quando as inscrições estiverem abertas, vão poder se inscrever pessoas a partir dos 7 anos.

Para os alunos PCDs (Pessoa com Deficiência), a previsão é que as atividades de natação só voltem em abril. Inicialmente, será agendada uma avaliação dos alunos junto ao Centro de Atenção em Saúde Funcional Ramon Pereira de Freitas para definir níveis específicos para cada necessidade, visando qualificar o trabalho das secretarias de Esporte e Saúde.

O Centro Olímpico de Nova Iguaçu fica na Rua Savério José Bruno, s/n°, Centro, próximo à Universidade Rural.