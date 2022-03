Prefeitura lançou cartilha previdenciária para servidores de Nova Iguaçu - Divulgação/PMNI

Prefeitura lançou cartilha previdenciária para servidores de Nova IguaçuDivulgação/PMNI

Publicado 13/03/2022 20:58

A Prefeitura de Nova Iguaçu e o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Nova Iguaçu (Previni) lançaram a Cartilha Previdenciária. O informe tem por objetivo esclarecer dúvidas dos servidores e os direitos previdenciários. A versão virtual do documento de 36 páginas pode ser acessada em www.novaiguacu.rj.gov.br/previni/cartilhaprevidenciaria.

A cartilha esclarece as diferenças entre o Regime Geral da Previdência Social – RGPS e o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, quais os benefícios previdenciários garantidos pelo Previni aos segurados e também aos dependentes, entre outras dúvidas como as regras da aposentadoria por invalidez e pensão por morte.

“Esta cartilha leva esclarecimentos sobre os diversos assuntos relacionados à previdência do servidor de Nova Iguaçu. A certeza de um futuro seguro, traduzido por um sistema de aposentadorias e pensões equilibrado proporciona ao nosso servidor a necessária tranquilidade para desenvolver, com eficiência e eficácia, sua missão de servir ao nosso povo”, disse o prefeito Rogerio Lisboa, destacando o relevante trabalho do Previni para se tornar referência nacional.

Para o presidente do Previni, a cartilha é uma importante ferramenta de informação aos segurados. “Nossa finalidade é proporcionar mais informação ao segurado, sobre seus direitos previdenciários e promover maior acesso aos temas mais importantes em matéria previdenciária”.