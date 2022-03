Estoque do banco de sangue do Hospital da Posse está baixo - Divulgação

Publicado 16/03/2022 19:44

O Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) está com seu estoque de sangue em situação crítica. O número de doações para o Banco de Sangue caiu cerca de 60% nos dois primeiros meses deste ano. A unidade possui uma das principais emergências da Baixada Fluminense, sendo fundamental estar com estoques em dia.



Entre janeiro e fevereiro, foram coletadas 503 bolsas (243 e 260, respectivamente). Até meados deste mês, o número está em 173. A situação do estoque é crítica porque são necessárias, no mínimo, 600 bolsas mensais para atender a demanda.



"As cirurgias eletivas e as de urgência, que são feitas diariamente no HGNI têm em comum a necessidade de transfusão sanguínea", afirma o diretor-geral do HGNI, Joé Sestello. "Por isso, precisamos manter nosso estoque abastecido, mas, infelizmente, não estamos conseguindo sequer atingir metade da meta mensal de 600 doações. Estes números causam preocupação, pois essa redução pode afetar a assistência aos pacientes nas salas de cirurgias. É urgente a necessidade da doação de sangue de todos os tipos, mas principalmente de pessoas com sangue O+ e O-. Esses são as mais urgentes".



O banco de sangue do HGNI, que funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h30, continua seguindo as medidas sanitárias de prevenção à Covid-19. O uso de máscara facial é obrigatório. Além disso, todos os espaços passam por desinfecção regular ao longo do dia, tornando o local mais seguro para o doador.



Quem pode doar



- Pessoas de 18 a 69 anos, sendo que maiores de 60 anos precisam ter doado anteriormente;

- É necessário estar bem de saúde e pesar mais de 50 quilos;

- Quem foi vacinado contra a Covid-19 deve aguardar sete dias para fazer a doação;

- Quem contraiu a Covid-19 só poderá doar após 30 dias de recuperação completa do quadro;

– Não é necessário estar em jejum, mas a doação é contraindicada para pessoas que ingeriram bebida alcoólica no dia anterior ou comidas gordurosas nas últimas 4h;

– Menores de idade também podem doar. Basta que os pais ou responsáveis assinem o termo de autorização disponibilizado no site do Hemorio