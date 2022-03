Produtos furtados de farmácia em Nova Iguaçu foram recuperados pelos policiais - Divulgação

Publicado 22/03/2022 21:26

Policiais Militares da Operação Segurança Presente prenderam, nesta terça-feira, um foragido da Justiça e também outro homem que furtou uma farmácia no Centro de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ambas as ocorrências foram registradas na 52 ª DP.

A primeira ocorrência se deu na Avenida Governador Amaral Peixoto, quando policiais em patrulhamento de rotina foram informados por um segurança de uma farmácia, que havia uma pessoa furtando produtos no interior estabelecimento. Os agentes se dirigiram ao local e abordaram e revistaram o suspeito, com o qual foi encontrado o material furtado e ele foi levado para a delegacia, que registrou o caso.

O segundo caso, também no Centro, ocorreu no Calçadão da cidade, próximo à esquina com a Rua Nilo Peçanha. Os agentes abordaram um homem, que aparentava nervosismo e que ao ser identificado, foi constatado pelos agentes que o mesmo possuía um mandado de prisão em aberto pela prática de roubo. O mesmo foi levado para a 52ª DP, onde permaneceu preso a mando da justiça.