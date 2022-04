Prefeitura de Nova Iguaçu segue realizando trabalho de limpeza nas ruas do município - Divulgação/PMNI

Publicado 04/04/2022 10:02

Devido aos impactos causados pela chuva ocorrida no fim de semana, algumas unidades escolares de Nova Iguaçu não estão tendo aulas nesta segunda-feira. Outras unidades, no entanto, não vão funcionar no turno da manhã, mas abrirão no turno da tarde normalmente.

A cidade da Baixada Fluminense segue em estágio de crise. A Defesa Civil do município já registrou 288 ocorrências, como alagamentos, desabamento de muro e de imóvel, deslizamento de barreira e pedra. Foram registradas 5.618 pessoas desalojadas e 35 desabrigadas.

Nas últimas 48 horas, o maior acumulado pluviométrico foi registrado no Moquetá, com cerca de 224 mm, o que equivale a 235% da média de chuva referente ao mês de abril. Para as próximas 12 horas, a previsão é de chuva fraca a moderada.

A Prefeitura de Nova Iguaçu está arrecadando doações para atender as famílias vítimas do temporal. Os itens de maior necessidade são material de limpeza e de higiene e produtos de cesta básica. Eles podem ser entregues na Secretaria de Assistência Social, e nos CRAS de Morro Agudo, Jardim Paraíso, Maxambomba (Centro), Serra do Vulcão (Nova Era) e Fazenda Cabuçu (Valverde).

Para atender a população, a Secretaria de Assistência Social (SEMAS) também montou dez pontos de apoio, que se somam aos cinco Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) em funcionamento.





Confira o endereço dos dez Pontos de Apoio criados pela Secretaria de Assistência Social:



1 - CIEP 187 - Rua São Bernardo s/n, Prados Verdes

2 – Igreja Evangélica Aliança Renovada - Rua Bom Jesus 443, Prados Verdes

3 – Igreja São Francisco de Paula - Rua Alameda São Bernardo, quadra 9, lote 16, Km 32

4 – Associação de Moradores Diva do Peixe - Avenida Maracanã 515,

Jardim Canaã (Comendador Soares)

5 – Salão de Festa Eloá - Avenida Ministro Lafaeite de Andrade 286, Comendador Soares

6 – Escola Milton Campos - Rua Tupinambá 271, Moquetá

7- Igreja Assembléia de Deus Cristo Fiel - Rua Fernando de Souza Costa 295, Caioaba

8-Igreja Batista Renovada - Rua Álvaro de Castro Rocha 226, Andrade de Araújo

9- Igreja Batista Central de Nova Iguaçu - Rua Antônio Nunes de Almeida s/n, Centro

10 – Igreja Pentecostal Sinais de Maravilhas - Rua Balalaica 16, Carmari, São Benedito

Escolas que não estão tendo aulas nesta segunda-feira



E.M. Iramar da Costa L. Miguel

E. M. Ornelia Lipp Assumpção

E. M. Ruy Queiroz

Emei Jesus Bom Pastor

CIEP 187 Benedito Laranjeiras (não terá aula segunda e terça-feira por estar servindo de Ponto de Apoio)







Escolas que não estão funcionando no turno da manhã, mas abrirão no turno da tarde nestaa segunda-feria



E. M. Mascarenhas de Moraes

E. M. Pres. Getúlio Dornelles

Caiesp

E. M. Ivonete dos Santos Alves

E. M. Heitor Dantas

E. M. Rubens Falcão

E. M. Murilo Costa

E. M. Pera Flor