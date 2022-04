Mulheres foram homenageadas na Câmara Municipal de Nova Iguaçu - Divulgação/CMNI

Publicado 31/03/2022 19:17

Primeira mulher a se eleger vereadora no Estado do Rio de Janeiro, em 1947, a iguaçuana Carmelita Brasil deu nome à homenagem feita pelos vereadores da Câmara Municipal de Nova Iguaçu, nesta semana. Marcada por muita emoção, cada vereador agraciou duas mulheres que se destacam nas mais variadas áreas e segmentos de atividades da sociedade. Secretárias de governo, professoras, médicas, servidoras públicas, donas de casa, enfermeiras, as profissões são diversas. Mas o espírito de fazer a diferença, de ser a melhor no que faz, é igual ao de Carmelita Brasil.

A admiração e o respeito de cada vereador ao entregar o diploma, esteve presente em cada olhar, em cada lágrima derramada. O Decreto Legislativo nº 1.723/2021, que criou a Comenda, é de autoria do presidente da CMNI, vereador Dudu Reina. Os jornalistas Claudia Maria e Almeida Santos realizaram o projeto de pesquisa e a exposição fotográfica que deu origem ao decreto.

Várias autoridades, além dos familiares das homenageadas, estiveram presentes à cerimônia: deputado federal Dr. Luizinho; secretário de Saúde de Nova Iguaçu, doutor Luiz Carlos; procurador geral da CMNI João Bosco Filho; Luiz Antonio Teixeira, ex-presidente da Câmara de Nova Iguaçu; e Cristina Penna, servidora do Estado do Rio.

A Câmara finalizou as comemorações ao Mês da Mulher, com a realização do fórum “Mulheres no Poder e Empoderamento Feminino”. Especialistas em temas ligados ao universo feminino e a sua participação na sociedade conduziram mesas de debates.