Estudantes assistiram com atenção a palestraDivulgação

Publicado 31/03/2022 17:26

Alunos da rede municipal de ensino de Nova Iguaçu participaram, na última semana, de palestras sobre o uso da água ministradas pelo coordenador de operações da concessionária Águas do Rio, Alexandre Mendes. O objetivo foi deixar a garotada mais consciente do cuidado que precisam ter para preservar esse bem essencial à vida.

Foram apresentadas questões como: a água no planeta e o caminho que ela faz até chegar às torneiras, uso consciente do recurso e combate ao desperdício foram abordados de forma lúdica, por meio de vídeos educativos e atividades interativas. E teve distribuição de pipoca e refrigerante. Em um “clima de cinema’, os estudantes, entre 8 e 10 anos, interagiram e se sentiram num ambiente acolhedor.

“Com uma didática leve e divertida e com brincadeiras que realizamos, percebemos o quanto as crianças absorvem rápido o conteúdo. O mais importante é saber que estão se tornando cidadãos conscientes sobre o uso racional da água. Atividades extraclasse como esta, são extremamente proveitosas, uma vez que desperta a curiosidade e auxilia no aprendizado”, afirmou Alexandre Mendes, que também é professor.

Para Adriana do Nascimento, diretora da Escola Municipal Santos Dumont, falar sobre a importância da água com as crianças é pensar num futuro melhor para o planeta.

“Estamos muito felizes com a aproximação com a Águas do Rio. Tratar sobre a conscientização do uso correto da água é de grande valia, porque é nessa idade que precisamos torná-los seres humanos melhores. Esperamos que este trabalho se repita outras vezes nas escolas do município”, disse.