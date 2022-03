Música na Natureza foi retomado na última semana em Nova Iguaçu - Divulgação/PMNI

Publicado 31/03/2022 10:54

Na última semana, um dos eventos culturais que mais crescia na cidade no período pré-pandemia voltou a ser realizado em Nova Iguaçu. A Prefeitura retomou o ‘Música na Natureza’, projeto da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMAM) em parceria com a Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (FENIG).

O projeto promove o encontro do público com artistas locais de diferentes gêneros musicais em um palco com uma bela vista em meio ao Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu.

A retomada do projeto marcou também o encerramento da Semana da Água, que contou com diversas atividades na cidade nos últimos dias. Quem for ao Parque, vai curtir o som de Robson Valentin e Marlon Esteves. Mas para chegar lá, o público teve de mostrar que está em dia com os exercícios físicos. A SEMAM, com o apoio da Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana (SEMTMU) e da Polícia Militar, vai promoveu um passeio ciclístico até o Parque.

Os ciclistas saíram do Paço Municipal, sede da Prefeitura, e foram até o Parque por um percurso de aproximadamente nove quilômetros.