Estação de Tratamento de Água do GuanduCosme Aquino / Cedae

Publicado 04/04/2022 10:16

As chuvas intensas que atingiram a Região Metropolitana do Rio na sexta-feira, danificaram uma das elevatórias do Sistema Guandu, que fica na Estação de Tratamento de Água localizada em Nova Iguaçu. Com isso, a produção de água foi reduzida para os municípios da Baixada Fluminense e para a Zona Oeste do Rio.

Técnicos da Companhia Estadual de Águas e Esgoto do Rio de Janeiro (CEADE) atuam desde o fim de semana no reparo do equipamento.

A companhia informou que imóveis com caixas d’água e/ou cisternas não devem ser afetados pela redução temporária do abastecimento. Como nem todos dispõem de reservatórios, a Companhia recomenda aos consumidores que economizem e reprogramem tarefas não essenciais que exijam grande quantidade de água.

Clientes da Cedae podem solicitar o abastecimento por caminhão pipa, em caso de necessidade, pelo 0800-282-1195.