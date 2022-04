Reunião entre líderes comunitários de Nova Iguaçu e concessionária Águas do Rio foi positiva - Divulgação

Publicado 04/04/2022 10:43

Na última semana, lideranças comunitárias de Nova Iguaçu se reuniram com representantes da Águas do Rio na base operacional da empresa para tratar do planejamento e das melhorias no abastecimento nos sub-bairros da Biquinha, Jardim Montevidéu e Vila Couto, em Tinguá, regiões que há anos sofrem com a falta de água potável.

Os representantes de Tinguá, Cezinha Sarte e Paulo Cezar Nascimento, descreveram para os diretores da concessionária, Luiz Fabbriani e Vitor Hugo, as deficiências na distribuição de água que, segundo eles, existem há anos.

“A maioria dos moradores sofre com o abastecimento. Usa água de poço artesiano, com uma coloração escura e gosto ruim, sem nenhum tratamento. Há anos pedimos uma solução, mas nada foi feito. Saio dessa reunião muito motivado e esperançoso, porque vi nos representantes da Águas do Rio vontade e comprometimento para resolver o problema”, disse o líder Cezinha Sarte.

Segundo o diretor-superintendente na Baixada, Luiz Fabbriani, equipes das áreas Operacional e de Responsabilidade Social farão um diagnóstico nos locais indicados.

“Sabemos que em alguns lugares existe rede de água. Vamos fazer o levantamento do estado dessa infraestrutura existente para executar a recuperação e modernização desses sistemas. É de grande importância ouvirmos nossos clientes para que possamos agir de forma assertiva”, disse o diretor-superintendente.



O diretor executivo da empresa, que também participou do encontro, enfatizou que é preciso estudar os casos mencionados para identificar a viabilidade de obras em Tinguá.

“Vamos iniciar a partir de um trabalho de engenharia, com análise e projeto. Chegamos no Estado do Rio de Janeiro com o objetivo de acabar com o problema de abastecimento nas cidades onde assumimos a operação. Tenho certeza de que vamos fazer uma grande transformação na vida das pessoas que vivem na Baixada Fluminense, pois a água tratada será fornecida para todos. Esse é nosso compromisso e estamos trabalhando dia após dia para isso”, concluiu Vitor Hugo.