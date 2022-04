Prefeito Rogério Lisboa conversou com moradores atingidos pela chuva em Nova Iguaçu - Divulgação/PMNI

Prefeito Rogério Lisboa conversou com moradores atingidos pela chuva em Nova IguaçuDivulgação/PMNI

Publicado 04/04/2022 10:37

A cidade de Nova Iguaçu permanece em estado de alerta nesta segunda-feira devido às fortes chuvas que atingiram o município no fim de semana. Foram registrados altos índices pluviométricos entre a sexta-feira e o sábado, chegando a um aumento próximo de 200% da média de chuva do mês de abril.

Ainda no sábado, em decorrência de todos os problemas, o prefeito Rogerio Lisboa determinou situação de emergência no município, em decreto publicado em edição extraordinária do Diário Oficial. Com isso, todos os órgãos municipais estão mobilizados para atuarem sob a coordenação da Secretaria Municipal de Defesa Civil de Nova Iguaçu nas ações de resposta ao desastre e reconstrução das áreas afetadas.

O texto também autorizou a convocação de voluntários e a realização de campanhas de arrecadação de recursos para reforçar as ações, com o objetivo de assistir a população afetada pelas chuvas.

Autoridades administrativas e os agentes de proteção e defesa civil estão autorizados, em caso de risco iminente, a adentrar em residências para prestar socorro ou para determinar a sua evacuação. E fica autorizado o inicio de processos de desapropriação, por utilidade publica, de propriedades particulares comprovadamente localizadas em áreas de risco de desastre.

Equipes da Defesa Civil atenderam mais de 50 ocorrências em diversos bairros da cidade e permanecem nas ruas avaliando os impactos causados pela chuva. Houve sérios danos a imóveis públicos e privados por conta das ocorrências de alagamentos, inundações, enxurradas e deslizamentos, afetando cerca de 800 mil pessoas.

Com isso, se tornaram necessárias ações de reconhecimento, de salvamento, ações humanitárias, vistorias técnicas, desocupações de imóveis, limpeza e desobstrução de vias e reconstrução de equipamentos públicos.