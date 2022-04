Prefeitura de Nova Iguaçu segue realizando trabalho de limpeza nas ruas do município - Divulgação/PMNI

Publicado 05/04/2022 09:10

A Prefeitura de Nova Iguaçu iniciou uma campanha de arrecadação de doações para atender as famílias vítimas do temporal do fim de semana. Os itens de maior necessidade são material de limpeza e de higiene e produtos de cesta básica. Eles podem ser entregues na Secretaria de Assistência Social, e nos CRAS de Morro Agudo, Jardim Paraíso, Maxambomba (Centro), Serra do Vulcão (Nova Era) e Fazenda Cabuçu (Valverde).

Em decorrência das chuvas, a cidade entrou em estágio de crise no fim de semana e o prefeito Rogério Lisboa declarou estado de emergência. A Defesa Civil do município registrou até ontem 219 ocorrências, como alagamentos, desabamento de muro e de imóvel, deslizamento de barreira e pedra. Foram registradas 396 pessoas desalojadas e 21 desabrigadas.

Devido aos impactos causados pela chuva, algumas unidades escolares não tiveram aulas nesta segunda-feira, mas retomam as atividades nesta terça. O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Nova Iguaçu segue com o atendimento apenas virtual, pois a sede do órgão foi atingida pelo temporal.

Para atender a população, a Secretaria de Assistência Social (SEMAS) também montou dez Pontos de Apoio, que se somam aos cinco Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) em funcionamento.

Confira o endereço dos dez Pontos de Apoio criados pela Secretaria de Assistência Social:

1 - CIEP 187 - Rua São Bernardo s/n, Prados Verdes

2 – Igreja Evangélica Aliança Renovada

Rua Bom Jesus 443, Prados Verdes



3 – Igreja São Francisco de Paula - Rua Alameda São Bernardo, quadra 9, lote 16, Km 32

4 – Associação de Moradores Diva do Peixe - Avenida Maracanã 515,

Jardim Canaã (Comendador Soares)

5 – Salão de Festa Eloá - Avenida Ministro Lafaeite de Andrade 286, Comendador Soares

6 – Escola Milton Campos - Rua Tupinambá 271, Moquetá

7- Igreja Assembléia de Deus Cristo Fiel - Rua Fernando de Souza Costa 295, Caioaba

8-Igreja Batista Renovada - Rua Álvaro de Castro Rocha 226, Andrade de Araújo



9- Igreja Batista Central de Nova Iguaçu - Rua Antônio Nunes de Almeida s/n, Centro



10 – Igreja Pentecostal Sinais de Maravilhas - Rua Balalaica 16, Carmari, São Benedito