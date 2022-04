Prefeitura de Nova Iguaçu concedeu auxílio-tecnológico para professores da rede municipal - Divulgação

Publicado 04/04/2022 10:52

O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Nova Iguaçu está realizando apenas atendimento virtual nesta nesta segunda-feira. A sede do órgão foi atingida pelo temporal do último fim de semana, inviabilizando o atendimento presencial, que deve ser retomado ao longo da semana.

Estão sendo realizadas atividades de limpeza das instalações e verificação se houve danos aos equipamentos e documentação do Instituto.

Ainda no sábado, em decorrência de todos os problemas, o prefeito Rogerio Lisboa determinou situação de emergência no município, em decreto publicado em edição extraordinária do Diário Oficial. Com isso, todos os órgãos municipais estão mobilizados para atuarem sob a coordenação da Secretaria Municipal de Defesa Civil de Nova Iguaçu nas ações de resposta ao desastre e reconstrução das áreas afetadas.

Equipes da Defesa Civil atenderam mais de 50 ocorrências em diversos bairros da cidade e permanecem nas ruas avaliando os impactos causados pela chuva. Houve sérios danos a imóveis públicos e privados por conta das ocorrências de alagamentos, inundações, enxurradas e deslizamentos, afetando cerca de 800 mil pessoas.

A Defesa Civil pede para que as pessoas fiquem atentas aos alertas emitidos por SMS. Qualquer alteração ou emergência comunique imediatamente a Defesa Civil pelos telefones: 199, 3779-0660 ou 98160-9740.