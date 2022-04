Guandu opera com 96% da capacidade de produção de água - Cosme Aquino / Cedae

Guandu opera com 96% da capacidade de produção de águaCosme Aquino / Cedae

Publicado 05/04/2022 08:52

As chuvas que atingiram a Região Metropolitana do Rio de Janeiro no último fim de semana afetaram também as operações das represas São Pedro e Tinguá, que paralisaram temporariamente as atividades neste período. As unidades compõem o Sistema Acari, e atendem parte de Nova Iguaçu.



A medida emergencial foi tomada para controlar a quantidade de materiais sólidos - lama e galhos - carregados pelos rios durante períodos de chuvas intensas.



Técnicos da Companhia fazem o monitoramento contínuo das condições dos mananciais, e a produção de água nos sistemas será retomada após a normalização dos padrões. A previsão de retorno normal das operações é para esta terça-feira