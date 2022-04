Prefeito Rogério Lisboa conversou com moradores atingidos pela chuva em Nova Iguaçu - Divulgação/PMNI

Publicado 05/04/2022 09:24

A Prefeitura de Nova Iguaçu, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), está adquirindo 20 mil cestas básicas e outros 20 mil kits de limpeza e fará a entrega dos itens à população a partir das 12h de quarta-feira (6). Desde sábado, cerca de mil cestas já estavam armazenadas na SEMAS foram entregues às famílias, afetadas pelas fortes chuvas do último fim de semana.



Servidores municipais estão cadastrando as famílias que necessitam de alimentos de produtos de higiene. Para isso, seis Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e quatro Pontos de Apoio estão disponíveis nesta terça-feira (5) para o cadastramento. A lista com os endereços para a solicitação do auxílio e os locais de distribuição estão em http://www.novaiguacu.rj.gov.br/semas/entregadekits/.

Além do recebimento das cestas básicas e dos kits de limpeza, os pontos também disponibilizam cobertores e colchonetes. Famílias desabrigadas que tiveram suas casas condenadas pela Secretaria Municipal de Defesa Civil poderão dar entrada também no Aluguel Social.

A SEMAS também cadastrará aqueles que desejam solicitar o Cartão Recomeçar, programa do Governo do Estado para a compra de materiais de construção e eletrodomésticos, voltado a pessoas atingidas por catástrofes e em situações emergenciais.

A tempestade da última sexta-feira deixou pelo menos 5.618 pessoas desalojadas e 40 desabrigadas, de acordo com o último balanço da Secretaria Municipal de Defesa Civil. Em 48 horas, o maior acumulado pluviométrico foi registrado no Moquetá, com cerca de 224 mm, o que equivale a 235% da média de chuva referente ao mês de abril.

A SEMAS segue arrecadando doações. Os itens de maior necessidade são material de limpeza e de higiene e produtos de cesta básica. Eles podem ser entregues na Secretaria de Assistência Social, e nos CRAS de Morro Agudo, Jardim Paraíso, Maxambomba (Centro), Serra do Vulcão (Nova Era) e Fazenda Cabuçu (Valverde).