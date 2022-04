Equipes da Emlurb seguem realizando trabalho de limpeza - Divulgação/PMNI

Publicado 07/04/2022 09:29

A Prefeitura de Nova Iguaçu segue prestando assistência aos moradores e as áreas atingidas pelo forte temporal da semana passada. Equipes estão na rua realizando o serviço de limpeza da cidade e nesta semana, funcionários da Empresa Municipal de Limpeza Urbana (Emlurb) retiraram mais de 1.400 toneladas de resíduos causados pela chuva, como, por exemplo, lama e móveis destruídos. As secretarias municipais de Defesa Civil e de Assistência Social também seguem prestando atendimento às vítimas da tempestade.

Nesta semana, equipes da Emlurb percorreram diversos bairros atingidos pelo temporal, como Moquetá, onde choveu cerca de 224 mm em 48 horas, o que equivalente a 235% da média de abril. Também foi feita a limpeza em ruas de Jardim da Viga, Jardim Canaã, Engenho Pequeno, Santa Eugênia, Bandeirantes e Jardim Pernambuco.

Outros órgãos da Prefeitura, como as secretarias municipais de Infraestrutura e de Serviços Públicos e a Companhia de Desenvolvimento de Nova Iguaçu (Codeni), têm atuado na desobstrução de rios, retirada de entulhos, reposição de tampas de bueiros, checagem de pontos de iluminação, limpeza de valão, substituição de manilhas e drenagem da água nos locais que ainda apresentam pontos de alagamento.

A Defesa Civil registrou 442 ocorrências em virtude do temporal. Cerca de 5.600 pessoas ficaram desalojadas e, neste momento, há seis desabrigadas que seguem em um ponto de apoio disponibilizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS). O órgão ainda está cadastrando as vítimas da chuva para que elas recebam cestas básicas e também kits de limpeza e higiene pessoal, entre outros benefícios. Quem ainda não fez a solicitação deve ir a um dos seguintes CRAS: Austin, Fazenda Cabuçu, Morro Agudo, Maxambomba e Serra do Vulcão.

Para o cadastramento, é necessário apresentar comprovante de residência e um documento original. Quem não tiver em mãos, poderá informar o número da identidade ou do CPF, para que seja consultado pela equipe do CRAS.

O horário de atendimento para cadastramento é de 9h às 17h. Já a entrega de kits começa a partir das 12h. O endereço dos CRAS está em http://www.novaiguacu.rj.gov.br/semas/entregadekits/. Já os locais de distribuição das cestas básicas e kits serão divulgados em breve no mesmo endereço eletrônico.