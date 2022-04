Vacinação contra a gripe e o sarampo já começou em Nova Iguaçu - Divulgação/PMNI

Publicado 05/04/2022 18:03

A Prefeitura de Nova Iguaçu iniciou nesta semana as campanhas de vacinação contra gripe e sarampo. São mais de 30 pontos de imunização, entre clínicas da família e postos de saúde, com horário de funcionamento, de segunda à sexta-feira, de 8h30 às 16h. As campanhas vão até o dia 3 de junho.

A imunização contra a gripe vai acontecer em duas etapas. A primeira termina no dia 30 de abril, e poderão se vacinar idosos com 60 anos ou mais e profissionais da área da saúde. O objetivo é prevenir o surgimento das complicações decorrentes da Influenza, reduzindo os sintomas nos grupos prioritários, que podem ser confundidos com os da Covid-19.

Contra o sarampo, a imunização também vai ocorrer em duas etapas, sendo a primeira até o dia 30 de abril, destinada à atualização vacinal dos profissionais da área de saúde. O intuito é interromper a circulação ativa do vírus, minimizando a carga da doença e protegendo a população.

Vacinação contra gripe – (até 30/4)

1ª etapa: Idosos acima de 60 anos ou mais e profissionais da área de saúde

Horário: Segunda à sexta-feira de 8h30 às 16h

Vacinação contra sarampo – (até 30/4)

Atualização vacinal dos profissionais da área de saúde

Horário: Segunda à sexta-feira de 8h30 às 16h

A lista com os locais de vacinação está disponível no site da Prefeitura de Nova Iguaçu, através do link: http://www.novaiguacu.rj.gov.br/semus/vacinacao-contra-a-gripe/